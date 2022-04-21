Варто зауважити, що насильницька депортація розпочалася приблизно за два тижні до початку відкритої військової агресії Росії. Йдеться про виселення громадян України, які проживають неподалік лінії розмежування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Робилося це під приводом можливої активізації воєнних дій з боку України. У результаті атакувати почали саме окупанти.

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Скільки українців незаконно опинилися в Росії

На жаль, дані щодо кількості депортованих українських громадян на території Росії серйозно відрізняються. Що говорить про неузгодження позицій наших офіційних осіб, а також про неможливість реально підрахувати кількість вивезених.

Так, станом на 29 березня Головне управління розвідки Міноборони України говорило про 40 тисяч українців, вивезених на територію країни-агресора. 12 квітня омбудсменка Денисова заявила, що на територію Росії вивезено понад 700 тисяч українських громадян. Зараз називають цифру у 500 тисяч.

Подібна розбіжність даних нівелює сам процес фіксування даних злочинів, скоєних Росією. А насильницька депортація вважається військовим злочином, згідно з Римським статутом і передбачених Женевською конвенцією про захист цивільного населення (від 1949 року) та Першим Додатковим протоколом до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародного збройного конфлікту (від 1977 року).

Ті забороняють депортацію або переміщення всього або частини населення окупованої території в межах цієї території або за її межі та розцінюють його як серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, яке кваліфікується як військовий злочин.

Складність у тому, що Україна не ратифікувала Римський статут, а тому не може звернутися з подібними позовами до Міжнародного кримінального суду (МКС). При тому, що МКС з 2015 року досліджував злочини проти людяності на територіях анексованого Криму та окупованої частини Донбасу.

Росіяни примусово вивозять українців / Фото ілюстративне Getty Images

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Навіщо Росії українці

Крім того, з 2014 року, з початку гібридної війни, на територію Росії вимушено виїхало до 1,5 мільйона громадян України. Я вважаю, що Росія такого роду "залученням співвітчизників", включаючи їхню насильницьку депортацію, як зараз, вирішує низку завдань.

По-перше, зараз це відбувається у рамках інформаційної політики. Показати нібито миротворчий характер своєї воєнної агресії проти України. Що, звісно, брехня.

По-друге, так Росія розв'язує проблему демографічної кризи. По-третє, приваблює додаткові кваліфіковані кадри, які треба інтегрувати у російський простір. Немає мовних, ментальних, релігійних та інших проблем у порівнянні з представниками тих самих середньоазіатських республік.

Натомість економіка Україна зазнає колосальних втрат ще й через такі дії агресора. Утім, для розгляду злочинів Росії проти мирного населення на міжнародному рівні потрібне внутрішнє розслідування в Україні та зміни у законодавстві.

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