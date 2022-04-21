Следует отметить, что насильственная депортация началась примерно за две недели до начала открытой военной агрессии России. Речь идет о выселении граждан Украины, проживающих недалеко от линии разграничения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Делалось это под предлогом возможной активизации военных действий со стороны Украины. В результате атаковать начали именно оккупанты.

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Сколько украинцев незаконно оказались в России

К сожалению, данные о количестве депортированных украинских граждан на территории России серьезно разнятся. Что говорит о несогласовании позиций наших официальных лиц, а также о невозможности реально подсчитать количество вывезенных.

Так, по состоянию на 29 марта Главное управление разведки Минобороны Украины говорило о 40 тысячах украинцев, вывезенных на территорию страны-агрессора. 12 апреля омбудсменка Денисова заявила, что на территорию России вывезено более 700 тысяч украинских граждан. Сейчас называют цифру 500 тысяч.

Подобное расхождение данных нивелирует сам процесс фиксирования данных преступлений, совершаемых Россией. Насильственная же депортация считается военным преступлением, согласно Римскому уставу и предусмотренным Женевской конвенцией о защите гражданского населения (с 1949 года) и Первым Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям о защите жертв международного вооруженного конфликта (с 1977 года).

Те запрещают депортацию или перемещение всего или части населения оккупированной территории в пределах этой территории или за ее пределы и расценивают это как серьезное нарушение международного гуманитарного права, квалифицирующееся как военное преступление.

Сложность в том, что Украина не ратифицировала Римский устав, а потому не может обратиться с подобными исками в Международный уголовный суд (МКС). При том что МКС с 2015 года исследовал преступления против человечности на территориях аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

Россияне принудительно вывозят украинцев / Фото иллюстративное Getty Images

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Зачем России украинцы

Кроме того, с 2014 года, с начала гибридной войны, на территорию России вынужденно выехало до 1,5 миллионов граждан Украины. Я считаю, что Россия такого рода "привлечением соотечественников", включая их насильственную депортацию, как сейчас, решает ряд задач.

Во-первых, сейчас это происходит в рамках информационной политики. Показать миротворческий характер своей военной агрессии против Украины. Что, конечно, ложь.

Во-вторых, так Россия решает проблему демографического кризиса. В-третьих, привлекает дополнительные квалифицированные кадры, которые следует интегрировать в российское пространство. Нет языковых, ментальных, религиозных и других проблем по сравнению с представителями тех же среднеазиатских республик.

Зато экономика Украина терпит колоссальные потери еще и из-за таких действий агрессора. Впрочем, для рассмотрения преступлений России против мирного населения на международном уровне необходимо внутреннее расследование в Украине и изменения в законодательстве.

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