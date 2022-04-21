Следует отметить, что насильственная депортация началась примерно за две недели до начала открытой военной агрессии России. Речь идет о выселении граждан Украины, проживающих недалеко от линии разграничения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Делалось это под предлогом возможной активизации военных действий со стороны Украины. В результате атаковать начали именно оккупанты.
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Сколько украинцев незаконно оказались в России
К сожалению, данные о количестве депортированных украинских граждан на территории России серьезно разнятся. Что говорит о несогласовании позиций наших официальных лиц, а также о невозможности реально подсчитать количество вывезенных.
Подобное расхождение данных нивелирует сам процесс фиксирования данных преступлений, совершаемых Россией. Насильственная же депортация считается военным преступлением, согласно Римскому уставу и предусмотренным Женевской конвенцией о защите гражданского населения (с 1949 года) и Первым Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям о защите жертв международного вооруженного конфликта (с 1977 года).
Сложность в том, что Украина не ратифицировала Римский устав, а потому не может обратиться с подобными исками в Международный уголовный суд (МКС). При том что МКС с 2015 года исследовал преступления против человечности на территориях аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.
Россияне принудительно вывозят украинцев / Фото иллюстративное Getty Images
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Зачем России украинцы
Кроме того, с 2014 года, с начала гибридной войны, на территорию России вынужденно выехало до 1,5 миллионов граждан Украины. Я считаю, что Россия такого рода "привлечением соотечественников", включая их насильственную депортацию, как сейчас, решает ряд задач.
- Во-первых, сейчас это происходит в рамках информационной политики. Показать миротворческий характер своей военной агрессии против Украины. Что, конечно, ложь.
- Во-вторых, так Россия решает проблему демографического кризиса. В-третьих, привлекает дополнительные квалифицированные кадры, которые следует интегрировать в российское пространство. Нет языковых, ментальных, религиозных и других проблем по сравнению с представителями тех же среднеазиатских республик.
Зато экономика Украина терпит колоссальные потери еще и из-за таких действий агрессора. Впрочем, для рассмотрения преступлений России против мирного населения на международном уровне необходимо внутреннее расследование в Украине и изменения в законодательстве.
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