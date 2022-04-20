Фото Пригожина опубликовал в сети "ВКонтакте" депутат-"единоросс" Виталий Милонов. Пригожин прокомментировал это фото следующим образом: "Гулял я по Невскому проспекту. Смотрю, идет Милонов. Я подошел к нему, поздоровался. Вот и вся история. Нечего рассказывать. Почему все раздолбано вокруг? Так это же наш город - Петербург".

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"Повар Путина"

Следует отметить, что Пригожина неофициально называют "поваром Путина" из-за того, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле. Кроме того, Пригожин имеет непосредственное отношение к деятельности ЧВК "Вагнер" и является человеком, приближенным к российским специальным службам.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", местом съемки Пригожина с Милоновым является территория оккупированных районов Луганской, а не Донецкой, как об этом сообщал Милонов, области. В частности, оккупированный город Первомайск, ул. Воровского.

Стоит отметить, что вблизи места съемки Пригожина расположена территория бывшего ПТУ №39, которая в настоящее время превращена в логистическую базу ЧВК "Вагнер" и российских оккупационных войск.

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Удар по врагу

Как сообщалось ранее, ВСУ был нанесен точечный удар по местам концентрации тяжелой бронетехники и личного состава ЧВК "Вагнер" в оккупированном Первомайске. В результате огневого удара по районам накопления живой силы противника было уничтожено несколько единиц техники ЧВК "Вагнер" и до 50 человек личного состава. Оккупационные власти вынуждены были признать факт уничтожения автотранспорта и личного состава захватчиков.

Координаты логистической базы оккупантов и мест накопления тяжелой бронетехники были предоставлены ВСУ аналитическим отделом "Правого Дела".

Примечательно, что это далеко не первый визит сотрудников российских спецслужб в оккупированный Первомайск. Напомним, в апреле 2019 года аналитический отдел ГИ "Правое Дело" сообщил, что российские спецслужбы расследуют обстоятельства взрыва грузовика с боекомплектом на территории Первомайского индустриально-педагогического техникума (бывшее ПТУ №31) по адресу: ул. Потемкина, 39. Тогда членами следственной комиссии отрабатываются несколько версий, среди которых неосторожное обращение с огнем и диверсионный акт.

Кроме того, 29 октября 2016 аналитический отдел ГИ "Правое Дело" обнародовал информацию, что в оккупированном городе Первомайск на этой же территории произошел взрыв складов из БК. Там был размещен комплекс Р-330 "Житель", предназначенный для обнаружения, пеленгования и радиоподавления мобильных станций спутниковой связи. По информации местных источников, в результате взрыва складов боевиков с БК комплекс Р-330 "Житель" был уничтожен.

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Обращаю внимание, что благодаря визиту в оккупированный Первомайск представительной делегации страны-оккупанта удалось идентифицировать места базирования участников ЧВК "Вагнер", непосредственно участвующих в боях в районе города Попасная. Координаты переданы украинским специальным службам. ВСУ нанесли огневой удар по выявленным целям. В настоящее время устанавливаются потери в живой силе и технике оккупационных войск.

Недавно пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о том, что около 1000 человек, связанных с группой "Вагнера", находятся на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Мы думаем, что группа "Вагнера" сейчас направила около 1000 человек в регион Донбасса,

– сказал Кирби.

Что касается самого Пригожина, то 16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдал ордер на его арест после того, как ранее в тот же день ему были предъявлены обвинения о вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США. В октябре 2020 года Евросоюз наложил санкции на "повара Путина" Пригожина. В феврале 2021 года ФБР объявило его в розыск.

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