Фото Пригожина опублікував у мережі "Вконтакте" депутат-"єдинорос" Віталій Мілонов. Пригожин прокоментував це фото наступним чином: "Гуляв я Невським проспектом. Дивлюся, йде Мілонов. Я підійшов до нього, привітався. Ось і вся історія. Нема чого розповідати. Чому все роздовбано довкола? Так це ж наше місто – Петербург".

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"Кухар Путіна"

Варто зазначити, що Пригожина неофіційно називають "кухарем Путіна" через те, що підконтрольні йому компанії забезпечували послуги харчування в Кремлі. Крім того, Пригожин має безпосереднє відношення до діяльності ПВК "Вагнер" і є людиною наближеною до російських спеціальних служб.

Натомість за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", місцем зйомки Пригожина з Мілоновим є територія окупованих районів Луганської, а не Донецької, як про це повідомляв Мілонов, області. Зокрема, окуповане місто Первомайськ, вул. Воровського.

Варто зазначити, що поблизу місця зйомки Пригожина розташована територія колишнього ПТУ №39, яку наразі перетворено на логістичну базу ПВК "Вагнер" і російських окупаційних військ.

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Удар по ворогу

Як повідомлялося раніше, ЗСУ було завдано точкового удару по місцях концентрації важкої бронетехніки і особового складу ПВК "Вагнер" в окупованому Первомайську. Внаслідок вогневого удару по районах накопичення живої сили противника, було знищено декілька одиниць техніки ПВК "Вагнер" і до 50 осіб особового складу. Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників.

Координати логістичної бази окупантів і місць накопичення важкої бронетехніки були надані ЗСУ аналітичним відділом "Правої справи".

Примітно, що це далеко не перший візит співробітників російських спецслужб в окупований Первомайськ. Нагадаю, у квітні 2019 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що російські спецслужби розслідують обставини вибуху вантажівки з боєкомплектом на території Первомайського індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ №31) за адресою: вул. Потьомкіна, 39. Тоді членами слідчої комісії відпрацьовуються декілька версій, серед яких – необережне поводження з вогнем і диверсійний акт.

Крім того, 29 жовтня 2016 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднив інформацію, що в окупованому місті Первомайськ на цій же території стався вибух складів з БК. Там був розміщений комплекс Р-330 "Житель", який призначений для виявлення, пеленгування і радіопригнічення мобільних станцій супутникового зв'язку. За інформацією місцевих джерел, внаслідок вибуху складів бойовиків з БК комплекс Р-330 "Житель" був знищений.

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Звертаю увагу, що завдяки візиту в окупований Первомайськ представницької делегації країни-окупанта вдалося ідентифікувати місця базування учасників ПВК "Вагнер", які беруть безпосередню участь у боях в районі міста Попасна. Координати передані українським спеціальним службам. ЗСУ завдали вогневого удару по виявлених цілях. Наразі встановлюються втрати в живій силі й техніці окупаційних військ.

Нещодавно прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що близько 1000 осіб, пов'язаних з групою "Вагнера", наразі перебувають на окупованих територіях Луганської й Донецької областей.

Ми думаємо, що група "Вагнера" зараз направила близько 1000 осіб в регіон Донбасу,

– сказав Кірбі.

Що стосується самого Пригожина, то 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на його арешт після того, як раніше того ж дня йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США. У жовтні 2020 Євросоюз наклав санкції на "кухаря Путіна" Пригожина. У лютому 2021-го ФБР оголосило його в розшук.

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