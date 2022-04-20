Я, кстати, был в Попасной во время этих событий. Каково же было удивление наших бойцов, когда они увидели восточные лица, а также ливийскую валюту и телефоны.
Читайте Путин закончится в один момент: что для этого нужно
ЧВК "Вагнер"
Очевидно, это бойцы российской частной военной компании "Вагнер", завербованные в Ливии. Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь когда и их перебили, пошли в бой ливийцы.
Интересно Кремль сейчас готовит почву для массовой мобилизации
Кстати, интересно, что в отличие от мобилизованных на Донбассе российское командование ливийцам хорошо платило – посмотрите, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают.
Наемники ликвидированы
У наемников нашли деньги / Фото Анатолий Штефан Штирлиц
Группа из 10 "вагнеровцев" уничтожена полностью.
Также важно знать – Какие страны поставили больше всего оружия для России: смотрите видео