Это было бы лучшим вариантом сейчас. И именно ООН должно не ждать, а агрессивно и публично это продвигать.
Важно Благодаря "Азову" Мариуполь никогда не станет российской победой и новыми Крутами
ООН – "в тени"
Их почти незаметно. Кто бы остановил генсека ООН, если бы он попытался пробиться в Мариуполь? При этом Россия продолжает нормально работать в ООН, а генсек после двух месяцев войны просится встретиться с руководством Украины и России.
Россияне уничтожили украинский Мариуполь / Фото прессслужбы "Азова"
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Приговор для ООН
ООН подписала себе приговор, ее ожидает судьба распавшейся Лиги наций.
"Азов" стоит на защите Мариуполя / Фото пресс-службы "Азова"
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