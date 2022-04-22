Это было бы лучшим вариантом сейчас. И именно ООН должно не ждать, а агрессивно и публично это продвигать.

Важно Благодаря "Азову" Мариуполь никогда не станет российской победой и новыми Крутами

ООН – "в тени"

Их почти незаметно. Кто бы остановил генсека ООН, если бы он попытался пробиться в Мариуполь? При этом Россия продолжает нормально работать в ООН, а генсек после двух месяцев войны просится встретиться с руководством Украины и России.

Россияне уничтожили украинский Мариуполь / Фото прессслужбы "Азова"

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Приговор для ООН

ООН подписала себе приговор, ее ожидает судьба распавшейся Лиги наций.

"Азов" стоит на защите Мариуполя / Фото пресс-службы "Азова"

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