Так було у 2008 році під час нападу на Грузію, коли все Путіну зійшло з рук.

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Сирійський раунд

Також можна згадати застосування хімічної зброї в Сирії.

Я не маю сумніву, що санкцію на застосування хімзброї Асаду дав Путін, щоб перевірити реакцію Заходу. Перевірили – нуль реакції, Америка ганебно втекла із Сирії.

Кримська ганьба

Зійшли з рук Путіну та килимові бомбардування Алеппо та інших сирійських міст. Але головним тестом на готовність Заходу чинити опір путінській експансії став Крим.

Реакція на захоплення Криму була практично нульовою.

Те, що тоді голосно називали санкціями, було комариним укусом у порівнянні з сьогоднішніми санкціями. Зрозуміло, що Путін все це спокійно ігнорував.

Ставки підвищені

Сьогодні ставки підвищені, але ми бачимо, що Путін і його оточення відчайдушно намагаються використати ту саму стратегію блефу.

І остання можливість для путінського блефу – це загроза залучення НАТО до конфлікту. Його можна домогтися прямою атакою на натовський конвой зі зброєю для України або застосуванням тактичної ядерної зброї або застосуванням хімічної зброї.

Це те, що, з погляду Путіна, може НАТО налякати.

Межу перейдено

Але мені здається, що путінські карти вже перестали працювати. Захід дійшов висновку, що жодного шансу уникнути ескалації, якщо Путін її захоче, не існує. Сьогодні Захід вже готовий перейти червону лінію, припинивши відчувати страх перед ескалацією.

Путін потрапляє у власну пастку – або він повинен виконувати загрозу, або демонструвати власне безсилля.

Виконання загрози – річ неоднозначна, тому що недавні слова Джонсона означають, що той, хто натисне кнопку, чи це командир крейсера, чи адмірал ракетної бази, підпише собі смертний вирок. Не через п'ять років у Гаазі, а через п'ять хвилин і це принципово змінює весь психологічний фон війни.

Я багато разів казав, що погромники – не дуже добрі воїни. Ті, хто почувається комфортно, безкарно вбиваючи мирне населення і скидаючи бомби на беззбройних людей, не такі відважні при зустрічі з супротивником, який не поступається ним у озброєнні, а за силою духу та професіоналізму перевершує.

Ми підходимо до моменту, коли путінські військові начальники повинні визначатися як поводитися далі. Вже 8 генералів знищені українцями. І це може стати двозначним дуже швидко, якщо вони продовжуватимуть поводитися так само і ігнорувати той факт, що деякі країни НАТО готові перейти до більш рішучих дій.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: