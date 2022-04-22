Світ побачив обличчя війни

Тобто чи був справжній Путін на зустрічі з міністром оборони Росії, ми не знаємо. Знаємо про зміст того наказу, який дав Путін Шойгу.

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Продемонстрував, що саме Путін керує злочинами своєї армії в Україні. Саме він – головний воєнний злочинець, який має потрапити на лаву підсудних майбутнього трибуналу щодо воєнних злочинів в Україні. Гітлер, на жаль, так і не потрапив. Путін, хотілося б, щоб потрапив і вислухав вирок.

Кремль зламав зуби об "Азовсталь"

Путін сказав не штурмувати "Азовсталь". Це, з одного боку, є демонстрація того, що російські окупанти усвідомлюють, скільки мерзотників вони ще можуть втратити під час штурму цього героїчного об'єкту, який захищають останні Герої Маріуполя і на території якого можуть перебувати цивільні громадяни, які не встигли залишити Маріуполь після того, як почалася облога цього міста російськими терористичними силами.

З іншого, може означати, що Путін готується до зосередження певних сил більшого обсягу в інших місцях Донецької, Луганської області, які хоче зруйнувати російська армія. Це пов'язано з кількома обставинами.

Перше – бажання добитися хоча б якогось результату до сакрального для російського режиму дня побєдобєсія 9 травня. Адже саме на цей жахливий день перетворили в путінській Росії День перемоги у Другій світовій війні.

Ну, і ще дуже важливий мотив – це мобілізація. Адже на захоплених Росією територіях сходу відбувається мобілізація громадян України, аби вони могли воювати з власними співгромадянами, які захищають Батьківщину в лавах ЗСУ.

Така мобілізація вже давно проводиться на окупованих ще у 2014 році територіях Донецької та Луганської областей, мешканці яких уже 8 років є заручниками жорстокої репресивної Кремля та його жалюгідних найманців – усіх цих Пушиліних, Пасічників.

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Людей виловлюють буквально на вулицях, щоб перетворити на гарматне м'ясо. Мета Путіна відома – щоб якомога менше похоронок приходило в будинки його власних співгромадян і щоб росіяни не замислювалися про те, яку ще кількість своїх співвітчизників вони втратять під час наступних бойових дій на українській території.

Ну, і ще очевидний момент – це бажання продемонструвати, що українці самі хочуть звільнитися від влади, яку вони самі й обрали. Для того, щоб збільшити можливість для мобілізації саме українських громадян, росіяни й вчинили відомий воєнний злочин – обстріл залізниці на вокзалі у Краматорську. І, звичайно, будуть готові до нових і нових злочинів.

Кожен путінський кровопивця знайде кару

Але, як бачимо, ЗСУ починають отримувати більше зброї від цивілізованого світу, щоб зупиняти патентованих злочинців, які продовжують виконувати накази свого верховного головнокомандувача Володимира Путіна.

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Тобто продовжують бути учасниками людиноненависницьких дій, за які потім доведеться відповідати всім – і Путіну, і членам Ради безпеки РФ, і генералам, і тим звичайним солдатам, які були учасниками звірств на українській землі.

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