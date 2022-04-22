Київ – серце Європи

20 квітня Київ відвідав голова Європейської Ради Шарль Мішель, днем пізніше – прем'єр-міністри Данії та Іспанії. Свої візити західні партнери не анонсували, ймовірно, з міркувань безпеки.

Варте уваги Завдяки "Азову" Маріуполь ніколи не стане російською перемогою і новими Крутами

Однак така міжнародна підтримка, як прибуття європейських лідерів до України, в якій досі триває війна, – це чіткий політичний сигнал російським окупантам про те, що наші західні партнери цілком довіряють керівництву й президенту України в моменті захисту національних інтересів.

Показником рівня довіри до української влади є й те, що значна кількість дипмісій та установ уже повертаються зі Львова до Києва. Це – прояв довіри до держави, яка здатна захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Нещодавні міжнародні візити свідчать про політичну підтримку нашої країни.

Світ побачив справжній "русскій мір"

Попри всі маневри Російської Федерації та намагання показати, що вони начебто здійснюють тут "миротворчу операцію", очільники світових держав на власні очі змогли переконатись у звірствах російської воєнщини на території Київської області. На жаль, ця ситуація є тотожною для всіх окупованих територій. Росія несе смерть, руйнації, насильство, мародерство. І міжнародні партнери змогли наочно, наживо побачити те, що власне являє собою "русскій мір".

Зі свого боку, Росія цинічно відкинула пропозиції генсека ООН щодо великоднього перемир'я на чотири дні. Аргументували вони це тим, що начебто світова спільнота таким чином намагається дати можливість "націоналістам" (згідно з російською риторикою) перегрупувати свої сили. Але, якщо подивитися на театр військових дій, то наразі ЗСУ і без перемир'я звільнили Київську, Сумську, Чернігівську області, контролюють повністю Миколаївщину і ведуть успішні бої на Харківщині й у зоні ООС.

Подібні дипломатичні пасажі РФ дають усі підстави стверджувати: Росія перетворюється на країну-вигнанця, фактично нерукопотисну країну. У неї практично не залишається міжнародних партнерів, які б надавали певні дипломатичні сигнали щодо підтримки курсу Кремля.

Радимо ООН підписала собі вирок через Маріуполь

Кривава недоімперія об'єднала світ навколо України

Важливий показник роботи вітчизняного МЗС – висловлювання міністерки оборони Німеччини, яка під міжнародним тиском, у тому числі після відвідин України нашими партнерами, заявила про те, що Німеччина все ж надасть Україні озброєння. Ба більше, названа навіть сума, яку Німеччина запропонує в якості підтримки ЗСУ. Наразі передбачено 1 мільярд євро та поставки зброї. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час дебатів у Бундестазі.

"Дуже добре та важливо, що ми для України змогли передбачили в цьому бюджеті спеціальний фонд у розмірі 1 мільярду євро, третина якого наразі спрямовується безпосередньо на гуманітарну допомогу", – сказала Бербок.

При чому йдеться про довгострокову програму переоснащення ЗСУ. Хоча, нагадаю, напередодні з'являлась інформація про те, що Німеччина категорично відмовилась від надання Україні важкого озброєння.

Цікаве Росія зазнала одну з головних поразок

Позитивним моментом є й заяви держав Балтії. Зокрема, Литва передала нам важкі міномети. Це також свідчить про рівень довіри й консолідації країн перед російською загрозою. Литва, Латвія та Естонія чудово розуміють, що вони можуть самі зіштовхнутися з агресією РФ. Тим більше, на тлі останніх сумнівних заяв президента Білорусі Лукашенка про начебто недружню поведінку цих країн і нарощування сил НАТО на теренах Балтії.

Нагадаю, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу у 2024 році.

Актуальне – президент України виступив перед Світовим банком: дивіться відео