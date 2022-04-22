По-перше, в якісь плани та переговори з боку Росії сьогодні ніхто не вірить. У Росії виключно військова логіка, і розмови про мир із російської сторони незрозуміло навіть, на кого розраховані.

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Росії не вірить ніхто

По-друге, і це головне – після 24 лютого Росія навіть теоретично втратила можливість взагалі щось пропонувати. Глобально втратила. Їм сьогодні ніхто не вірить, навіть на Мадагаскарі, і це одна з головних поразок, яку в самій Росії, схоже, ще не усвідомили.

Путін зазнав одну з головних поразок / Фото Getty Images

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"Купи-продай" на переговорах

Переговори, які з ними все ще ведуть окремі лідери – виключно у системі координат "купи-продай".

Але й це скорочуватиметься.

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