Во-первых, в какие-то планы и переговоры со стороны России сегодня никто не верит. У России исключительно военная логика, и разговоры о мире с российской стороны непонятно даже, на кого рассчитаны.

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России не верит никто

Во-вторых, и это главное – после 24 февраля Россия даже теоретически утратила возможность вообще что-то предлагать. Глобально утратила. Им сегодня никто не верит, даже на Мадагаскаре, и это одно из главных поражений, которого в самой России, похоже, еще не осознали.

Путин потерпел одно из главных поражений / Фото Getty Images

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"Купи-продай" на переговорах

Переговоры, которые с ними все еще ведут отдельные лидеры – исключительно в системе координат "купи-продай".

Но и это будет сокращаться.

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