Мрія Путіна про капітуляцію України розтанула

Це країна, якій після цього етапу війни реально буде начхати на амбіції Росії й на фактор російської загрози. Україна з цим житиме, вона це матиме на увазі, але вона не боятиметься.

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Декілька варіантів розвитку подій у регіоні. Припустимо, варіант перший, ідеальний для Росії – капітуляція України. Враховуючи, що Росія вже відповзла від Києва, від Сум, швидше за все відповзе від Харкова, швидше за все не вийде все на Донбасі, капітуляції вже не буде.

Це варіант, на який розраховували у Кремлі. Варіант, який вважали реальним у Німеччині, у Франції, ще у низці держав. Чому перед початком війни активно їздили емісари, пропонували Україні здатися та йти на компроміси з РФ? Цього вже не буде. Відповідно, посилення Росії у регіоні вже не буде.

Нічия з ляпасом для Росії

Варіант другий – договір про припинення вогню, якісь гарантії, але коли жодна із сторін не отримує свого. Україна не виходить на старі кордони (тобто з Донбасом та Кримом), Росія не отримує впливу на Україну, свого контролю.

Фактично перепочинок. І та, й інша держава не отримали своє. Причому для Росії такий ляпас коштуватиме дуже дорого, бо якщо Росія не дотиснула Україну, але при цьому продемонструвала свою агресію, – це сигнал для сусідів.

Казахстан, держави Середньої Азії, держави Кавказу, та сама Білорусь – вони шукатимуть будь-який зручний момент для того, щоб відповзти подалі від такого сусіда. І якщо в результаті цієї домовленості Росія почне стискатися в собі, тобто займатися внутрішніми проблемами – вони відповзатимуть.

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Поразка з жагою до реваншу

І нарешті третій варіант – коли російські еліти, частина російського населення сприймуть ці домовленості як поразку.

Повторю: і другий, і третій варіант – для Росії це перепочинок, можливість зібратися із силами. Росія спробує піти ще раз. Або політично, або політико-економічно, або військовим чином теж.

Але, з іншого боку, Україна буде готова до цього. Після цього з кожним новим наступом результати для Росії будуть дедалі гіршими.

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