Дыры в путинской армии затыкают кадыровцами
Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
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Сейчас на территории Луганской области идут ожесточенные бои в районе городов Попасная, Рубежное и Новотошковское. Враг пытается прорвать позиции ВСУ, а украинские бойцы предпринимают героические усилия по сопротивлению.
На днях из оккупированного Луганска поступило сообщение о прибытии в регион дополнительных подразделений так называемого "кадыровского спецназа".
Командир группы – Исмаил Агуев, заместитель командира – Хассейн Мадуев. Зафиксирована их передислокация в районы ведения боевых действий: города Рубежное и Попасная.
Указанные подразделения выступают в роли так называемого "второго эшелона". Первый эшелон – это собственно мобилизованные рашистами граждане Украины с оккупированных территорий, которых без всякой военной подготовки бросают как пушечное мясо на позиции ВСУ.
Следует отметить, что это первый зафиксированный факт участия кадыровских отрядов в войне на Востоке Украины.
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Логова головорезов
Как сообщалось ранее, на территории оккупированных районов Луганской области, в том числе в оккупированном Луганске, отряд кадыровцев был расквартирован в помещениях бывшего Главного управления Миндоходов в Луганской области по адресу: город Луганск, улица Коцюбинского, 2-а (3-й этаж).
В 2014 году пророссийски настроенные выходцы с Кавказа входили отдельными подразделениями в состав батальонов боевиков "Дон" и "Заря". Местом их расквартирования были поселки Николаевка и Пионерское Станично-Луганского района Луганской области.
В городе Краснодон отряды кадыровцев отвечали за сопровождение колонн и контрабанду горюче-смазочных материалов и оружия. Руководил ими полевой командир с псевдо "Мага". Кроме того, на территории оккупированного города Краснодон была расквартирована группа полевого командира с псевдо "Дикий".
В Краснодоне кадыровцы наладили тесное взаимодействие с отрядом полевого командира с псевдо "Моджахед". Отряд "Моджахеда" активно участвовал в разоружении расквартированного в городе Краснодон отряда "МГБ" псевдообразования в Луганской области ОБроН "Одесса" (командир отряда – "Фома").
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Кроме того, в районе поселка Верхнедеревечка Свердловского района Луганской области была налажена печать фальшивых денежных знаков Центрального банка РФ. Территория вокруг бункера и сам бункер находились под стражей боевиков-кадыровцев.
Общее количество боевиков, расквартированных на территории оккупированных Краснодонского и Свердловского районов Луганской области, по разным оценкам насчитывало от 100 до 250 боевиков.
В городе Лутугино было расквартировано подразделение осетин общим количеством до 40 боевиков. К началу вооруженного противостояния с ВСУ отряд насчитывал до 70 боевиков. Командир – Алгуров Альберт Филиппович. Ветеран вооруженных конфликтов на Кавказе. Один из полевых командиров – Агаев Аксарбек.
В оккупированном Стаханове оперировал отряд выходцев с Кавказа в количестве до 100 боевиков.
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