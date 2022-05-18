Об этом сообщили в твиттере Министерства обороны Великобритании. Там отметили, что орду кадыровцев перебросят на Мариупольское и Луганское направления.

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Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия в значительной степени использовала вспомогательный персонал. Это включает развертывание чеченских сил, которые, вероятно, будут состоять из нескольких тысяч боевиков, сосредоточенных преимущественно на Мариупольском и Луганском направлениях.

– написали в сообщении.

Военнослужащие группировок Рамзана Кадырова / фото "Апостроф"

По данным британской разведки, в составе этих чеченских сил с большой вероятностью будут добровольцы, а также подразделения росгвардии. Последние систематически занимаются обеспечением правления главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

Также сообщается, что двоюродный брат Рамзана Кадыров мог быть полевым командиром чеченских войск в Мариуполе. Речь идет об Адаме Делимханове. Сам глава Чечни осуществлял контроль над тем, что происходит в разбомбленном, замученном и разграбленном городе.

Двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов / фото РосСМИ

"Кадыров, вероятно, осуществляет тщательное личное наблюдение за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов, вероятно, исполнял обязанности чеченского полевого командира в Мариуполе", – отметили в Мионобороне Британии.

Кадыровцы на войне России против Украины: коротко

В конце апреля на территории Луганской и Донецкой областях были зафиксированы боевики кадыровской тактической группы. Их направили на захват городов Попасная и Рубежное. Следует отметить, что это первый зафиксированный факт участия кадыровских отрядов в войне на востоке Украины.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что кадыровское подразделение в Украине – не боеспособное. По его информации, около 10 тысяч кадыродвцев были под Киевом и столько же под Мариуполем. Из них не менее 5 тысяч погибли и ранены.

Кадыровцы также были одним из подразделений, которые совершали зверства в Киевской области. Наемники Кадырова обстреливали мирное население и заминировали инфраструктуру.

4 марта кадыровцы ворвались на ЗАЭС. Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты. Таким образом, россияне собирались шантажировать всю Европу.

Еще за месяц до войны Россия начала перебрасывать технику из Чечни ближе к границам Украины.

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