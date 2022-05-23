Відомо, що російські військові випустили ракети по Білопіллю, що на Сумщині. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, а також ДПСУ.

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Пошкоджено щонайменше 11 будинків

Дмитро Живицький зазначив, що по Білопіллю та його околиці окупанти гатили як з ракет, так і з САУ. А близько першої ночі російські окупанти завдали ще й авіаудару.

Глава ОВА зазначив, що внаслідок ворожих атак пошкоджень зазнали помешкання цивільних. Відомо, що 11 приватних будинків зазнали серйозних пошкоджень. На щастя, минулося без жертв.

Окупанти завдали ракетних ударів по Сумщині / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Також він додав, що не припинявся мінометний обстріл. Під нього вкотре потрапила північна частина Шосткинського району.

Зауважимо, що напередодні російські військові атакували Сумську область. Так, ранок 21 травня був неспокійним для мешканців Сумського району. По його прикордонній території окупанти гатили з РСЗВ, повідомив Дмитро Живицький. Так, о 9 ранку російські загарбники відкрили артилерійський вогонь по Білопільській громаді. За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки немає.

Сумщину обстрілюють регулярно: коротко про головне

Бійці країни-агресорки намагаються всіляко відволікти наших військових від основних районів бойових дій. Для цього вони влаштовують провокації на Півночі країни.

Так, 16 травня окупанти спробували прорватися на Сумщину. Втім, їхні спроби не увінчалися успіхом, адже наші військові атаку відбили. Але обійшлося це ціною одного життя – українського прикордонника.

Масових обстрілів завдали по області 17 травня. У цей день російські окупанти відкривали вогонь по Сумщині понад 70 разів. Також загарбники спробували наступати на півночі Шосткинського району.

На щастя, ЗСУ зуміли вдруге відбити ворожу атаку. Тож перетнути державний кордон російським військовим не вдалося. Оскільки спроби окупантів були марними, то вони не припиняли обстріли прикордонних населених пунктів.

Ми не можемо оминути увагою здобутки наших військових. Так, щоденно вони знищують все більше російських загарбників, а разом із ними – техніку. 23 травня Генштаб відзвітував про 29 200 "двохсотих" окупантів. Упродовж минулої доби нашим військовим вдалося знищити 150 бійців країни-агресорки.

Що ж стосується оснащення, то його на балансі "другої армії світу" стало значно менше. Мовиться про знищені 1293 танки, 3166 бойові броньовані машини, 604 одиниці артилерійських систем, 201 одиницю РСЗВ, 93 одиниці ППО. Також в окупантів стало менше літаків, гелікоптерів, човнів – 204, 170 та 13 одиниць відповідно.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 23 травня: дивіться відео