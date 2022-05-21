Про це пише голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він додає, що о 9 ранку рашисти накрили артилерійським вогнем територію Білопільської громади.
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Обстріли Сумщини 21 травня
Попри факт обстрілів, інформації про жертв та пошкодження поки що немає. Подробиці Живицький пообіцяв надати згодом – після стабілізації ситуації в області.
Майже о 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району,
– написав він у своєму телеграм-каналі.
Окрім цього, зранку 21 травня російські військові обстріляли з артилерії Есманську громаду. Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Відомо про шість "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка.
Зазначимо, що попри інтенсивні обстріли, сумарний час повітряної тривоги на Сумщині, станом на 16:00 становить лише 28 хвилин.
Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину: останні новини
- Покинувши територію Сумської області, російські війська почали мститися Збройним Силам України. У прикордонних населених пунктах регулярно ведуться обстріли з території Росії. Лише упродовж 17 травня оперативне командування "Північ" зафіксувало 70 вибухів.
- Тоді ж командування повідомило про бій на півночі Шосткинського району. За даними відомства, російські загарбники намагалися прорватися на територію нашої держави.
- Пізніше ситуацію прокоментував глава ОВА Дмитро Живицький. Він наголосив на відсутності російських військових у прикордонних населених пунктах Сумщини. Але додав, що бійці країни-агресорки продовжують гатити по області. Їхня головна ціль, за його словами, – провокація українських захисників.
- Впродовж вечора 18 травня окупанти гатили з усього, що було у їхньому розпорядженні. Наші захисники зафіксували постріли з автоматів, мінометів та артилерійських установок.
- Неспокійно було й 20 травня. Російські військові 8 разів відкривали мінометний вогонь в межах Сумської області.
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