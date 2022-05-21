Про це пише голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він додає, що о 9 ранку рашисти накрили артилерійським вогнем територію Білопільської громади.

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Обстріли Сумщини 21 травня

Попри факт обстрілів, інформації про жертв та пошкодження поки що немає. Подробиці Живицький пообіцяв надати згодом – після стабілізації ситуації в області.

Майже о 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Окрім цього, зранку 21 травня російські військові обстріляли з артилерії Есманську громаду. Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Відомо про шість "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка.

Зазначимо, що попри інтенсивні обстріли, сумарний час повітряної тривоги на Сумщині, станом на 16:00 становить лише 28 хвилин.

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