Об этом пишет глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он добавляет, что в 9 утра рашисты накрыли артиллерийским огнем территорию Белопольской общины.

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Обстрелы Сумщины 21 мая

Несмотря на факт обстрелов, информации о жертвах и повреждениях пока нет. Подробности Живицкий пообещал предоставить позже – после стабилизации ситуации в области.

Около 9 утра Россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской общины. Также более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района,

– написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, утром 21 мая российские военные обстреляли из артиллерии Эсманскую общину. Вскоре в оперативном командовании "Север" сообщили об обстреле приграничья Сумщины. Известно о шести "приходах" в сторону населенного пункта Кучеровка.

Отметим, что, несмотря на интенсивные обстрелы, суммарное время воздушной тревоги на Сумщине по состоянию на 16:00 составляет всего 28 минут.

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