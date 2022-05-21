Об этом пишет глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он добавляет, что в 9 утра рашисты накрыли артиллерийским огнем территорию Белопольской общины.
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Обстрелы Сумщины 21 мая
Несмотря на факт обстрелов, информации о жертвах и повреждениях пока нет. Подробности Живицкий пообещал предоставить позже – после стабилизации ситуации в области.
Около 9 утра Россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской общины. Также более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района,
– написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, утром 21 мая российские военные обстреляли из артиллерии Эсманскую общину. Вскоре в оперативном командовании "Север" сообщили об обстреле приграничья Сумщины. Известно о шести "приходах" в сторону населенного пункта Кучеровка.
Отметим, что, несмотря на интенсивные обстрелы, суммарное время воздушной тревоги на Сумщине по состоянию на 16:00 составляет всего 28 минут.
Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область: последние новости
- Покинув территорию Сумской области, российские войска начали мстить Вооруженным Силам Украины. В приграничных населенных пунктах регулярно ведутся обстрелы с территории России. Только в течение 17 мая оперативное командование "Север" зафиксировало 70 взрывов.
- Тогда же командование сообщило о бое на севере Шосткинского района. По данным ведомства, российские захватчики пытались прорваться на территорию нашего государства.
- Позже ситуацию прокомментировал глава ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил отсутствие российских военных в приграничных населенных пунктах Сумщины. Но добавил, что бойцы страны-агрессора продолжают бить по области. Их главная цель, по его словам, – провокация украинских защитников.
- В течение вечера 18 мая оккупанты били из всего, что было в их распоряжении. Наши защитники зафиксировали выстрелы из автоматов, минометов и артиллерийских установок.
- Беспокойно было и 20 мая. Российские военные восемь раз открывали минометный огонь в пределах Сумской области.
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