Россияне предприняли попытку прорыва украинской границы в районе города Середина-Буда

О ситуации в Сумской области рассказал в социальных сетях глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Живицкий сообщил, что на севере Шосткинского района идет бой с российскими захватчиками. Он отметил, что со стороны войск России была попытка прорыва украинской границы в районе города Середина-Буда.

Россияне обстреливают Сумщину с самого утра

Живицкий информирует, что вооруженные силы России обстреливают Сумскую область с самого утра. Оккупанты производят обстрелы с собственной территории.

По данным главы Сумской ОВА, зафиксировано около 5 попаданий в районе Эсмани. Также в направлении Бояро-Лежачи было зафиксировано около 70 взрывов.

Еще 6 взрывов зафиксировано в районе населённого пункта Сопич.

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