Россияне предприняли попытку прорыва украинской границы в районе города Середина-Буда

О ситуации в Сумской области рассказал в социальных сетях глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Живицкий сообщил, что на севере Шосткинского района идет бой с российскими захватчиками. Он отметил, что со стороны войск России была попытка прорыва украинской границы в районе города Середина-Буда.

Россияне обстреливают Сумщину с самого утра

Живицкий информирует, что вооруженные силы России обстреливают Сумскую область с самого утра. Оккупанты производят обстрелы с собственной территории.

По данным главы Сумской ОВА, зафиксировано около 5 попаданий в районе Эсмани. Также в направлении Бояро-Лежачи было зафиксировано около 70 взрывов.

Еще 6 взрывов зафиксировано в районе населённого пункта Сопич.

Россияне обстреливают Сумскую область: последние новости

Вооруженные силы России еще в марте – апреле отступили с Севера, поскольку были вытеснены Вооруженными Силами Украины. Однако оккупанты продолжили обстреливать Сумскую область с собственной территории.

В последние дни количество обстрелов заметно увеличилось. Более того, утром 16 мая на Сумщину пыталась зайти вражеская ДРГ, и украинские пограничные дали бой врагу. В результате столкновения с российскими диверсантами, к сожалению, погиб украинский пограничник.

В течение 16 мая российские оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Обстрел участка "Семеновка" в Черниговской области длился более 2 часов.

17 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе населенного пункта Белокопытово российские оккупанты произвели минометный обстрел подразделений Госпогранслужбы.

В оперативном командовании "Север" отметили, что утром 17 мая вооруженные силы России совершили более 70 обстрелов Сумщины с собственной территории. Оккупанты били в районе Эсмани и Сопича и в направлении Бояро-Лежачи.

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