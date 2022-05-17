Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Однако, по его словам, провокационные обстрелы с территории России продолжаются.
Ранее В Сумской области продолжается бой на севере Шосткинского района: есть попытка прорыва
В Шосткинском районе Сумщины шло сражение с российскими оккупантами. Однако прорыв госграницы не зафиксирован.
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Однако, по его словам, провокационные обстрелы с территории России продолжаются.
Ранее В Сумской области продолжается бой на севере Шосткинского района: есть попытка прорыва