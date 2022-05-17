Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Однак, за його словами, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються.

Раніше На Сумщині триває бій на півночі Шосткинського району: є спроба прориву

Що цьому передувало

Перед цим Живицький повідомляв, що на півночі Шосткинського району триває бій з російськими загарбниками. Російські військові нібито намагались прорвати кордон у районі міста Середино-Буда.

Крім того, окупанти з самого ранку обстрілювали Сумщину. Зафіксували близько 5 влучань в районі Есмані. Також було близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі та 6 – біля населеного пункту Сопич.

За словами глави ОВА, через обстріли вздовж кордону спалахнули пожежі.

Спроба прориву ДРГ

Спроба прориву кордону на Сумщині була 16 травня. Ворог вранці відкрив вогонь по прикордонній території. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України.

Росіяни вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів, автоматів. На щастя, спроба не вийшла, бо наші прикордонники дали потужну відсіч окупантам. У бою з диверсантами загинув прикордонник Олександр Поповченко. 44-річний головний сержант був інспектором прикордонної служби другої категорії. В нього залишилась дружина та двоє дітей.

Обстріли Сумщини

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні території Сумської області. Постійно є влучання у цивільні об'єкти, зокрема, житлові будинки.

Так, ввечері 14 травня росіяни обстріляли ракетами село Шпилівка, а вранці 15-го вдарили по Шосткинському районі. Обійшлось без жертв.

16 травня окупанти здійснили ракетний обстріл одного з прикордонних сіл на Сумщині. Атакували некерованими боєприпасами. На щастя, постраждалих внаслідок ракетного обстрілу росіян немає.

17 травня ворог завдав аж 5 ракетних ударів по Охтирці. Був пошкоджений дитсадок та будинки, є поранені.

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