Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив, що вороги наче сказились.

Важливо Окупанти 7 разів обстріляли прикордоння на Сумщині та Чернігівщині

Обстріли Сумщини

Близько 17:30 було 10 вибухів на Глухівщині. Загарбники відкрили вогонь з території Росії.

Майже о 20:00 у Великописарівській громаді зафіксували 6 мінометних "прильотів" від росіян.

О 22:00 з Росії працювали САУ по Білопільщині.

У той же час по території Путивльщини ворог відкривав автоматні черги.

Близько 22:00 був артобстріл території Білопільської громади. Він тривав майже пів години.

О 22:30 ворог знову відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

За словами Живицького, українські оборонці відповідали на ворожі дії належним чином. Попередньо, втрат і постраждалих людей немає, але інформацію уточнюють.

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