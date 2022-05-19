Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив, що вороги наче сказились.
Важливо Окупанти 7 разів обстріляли прикордоння на Сумщині та Чернігівщині
Обстріли Сумщини
- Близько 17:30 було 10 вибухів на Глухівщині. Загарбники відкрили вогонь з території Росії.
- Майже о 20:00 у Великописарівській громаді зафіксували 6 мінометних "прильотів" від росіян.
- О 22:00 з Росії працювали САУ по Білопільщині.
- У той же час по території Путивльщини ворог відкривав автоматні черги.
- Близько 22:00 був артобстріл території Білопільської громади. Він тривав майже пів години.
- О 22:30 ворог знову відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.
За словами Живицького, українські оборонці відповідали на ворожі дії належним чином. Попередньо, втрат і постраждалих людей немає, але інформацію уточнюють.
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