Известно, что российские военные выпустили ракеты по Белополью Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, а также ГНСУ.

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Повреждены не менее 11 домов

Дмитрий Живицкий отметил, что по Белополью и его окрестностям оккупанты били как из ракет, так и из САУ. А около часу ночи российские кафиры нанесли еще и авиаудара.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеских атак повреждения получили жилье гражданских. Известно, что 11 частных домов получили серьезные повреждения. К счастью, обошлось без жертв.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумщине / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого

Также он добавил, что не прекращался минометный обстрел. Под него в очередной раз попала северная часть Шосткинского района.