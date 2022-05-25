Всего с 24 февраля по утро 25 мая в войне пострадал не менее 671 ребенка. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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По состоянию на утро 25 мая 2022 года более 671 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 238 детей погибли и более 433 ранены,
– говорится в сообщении.
Эти цифры не окончательны, ведь узнать точное количество пострадавших в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях очень тяжело.
В ходе фиксации уголовных правонарушений со стороны России стало известно о гибели 11-летней девочки. Она погибла в результате обстрелов 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.
Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области погибли три подростка: 14, 15 и 17 лет.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 149;
- Киевской – 116;
- Харьковской – 104;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 50;
- Херсонской – 49;
- Николаевской – 45;
- Запорожской – 28;
- Сумской – 17;
- в Киеве – 16;
- Житомирской – 15.
Из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. Среди них – 173 заведения разрушены полностью.
Россияне используют украинских детей
- Россияне разработали приложение-игру, которая помогает им получать информацию об украинской местности. В игре участники должны искать "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.
- При прохождении маршрута дети должны фотографировать местность и объекты военной и критической инфраструктуры. Доступ к этому приложению имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания. Она зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.
- В Кировоградской области уже задержаны двое подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и дороги.