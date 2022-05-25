Всего с 24 февраля по утро 25 мая в войне пострадал не менее 671 ребенка. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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По состоянию на утро 25 мая 2022 года более 671 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 238 детей погибли и более 433 ранены,

– говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, ведь узнать точное количество пострадавших в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях очень тяжело.

В ходе фиксации уголовных правонарушений со стороны России стало известно о гибели 11-летней девочки. Она погибла в результате обстрелов 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области погибли три подростка: 14, 15 и 17 лет.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 149;

Киевской – 116;

Харьковской – 104;

Черниговской – 68;

Луганской – 50;

Херсонской – 49;

Николаевской – 45;

Запорожской – 28;

Сумской – 17;

в Киеве – 16;

Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. Среди них – 173 заведения разрушены полностью.

Обратите внимание! Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб по ссылке и по телефонам: +38 (096) 100 44 38; +38 (068) 323 58 56.

Россияне используют украинских детей

Россияне разработали приложение-игру, которая помогает им получать информацию об украинской местности. В игре участники должны искать "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

При прохождении маршрута дети должны фотографировать местность и объекты военной и критической инфраструктуры. Доступ к этому приложению имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания. Она зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

В Кировоградской области уже задержаны двое подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и дороги.

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