Оккупанты создали игру в смартфоне

Россияне разработали приложение-игру, которая помогает им получать информацию об украинской местности. В игре участники должны искать "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

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При прохождении маршрута дети должны фотографировать местность и объекты военной и критической инфраструктуры. Доступ к этому приложению имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания. Она зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов,

– рассказал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он добавил, что в Кировоградской области задержаны двое подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и дороги.

В настоящее время СБУ принимает меры, чтобы заблокировать российское вмешательство в электронные системы официальных мобильных приложений. Также правоохранители работают над тем, чтобы привлечь к ответственности виновных.

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Последние новости о войне в Украине

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что российские оккупанты хотят захватить Лиман. В населенном пункте продолжаются активные боевые действия, ситуация там – сложная. Враг заезжает на окраину города, чтобы установить свой контроль.

Генпрокурор Ирина Венедиктова допустила возможность обмена российского военного Вадима Шишимарина. Накануне его приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданского украинца. Жена убитого мужчины говорила, что не против, если оккупанта обменяют на пленных защитников Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина снова сядет за стол переговоров с Россией только после того, как освободит территории, которые оккупанты заняли после 24 февраля.

К вечеру 24 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничные районы Сумской области со своей территории. Известно, что за один час враг 15 раз открывал огонь. Целились захватчики, вероятно, из минометов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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