Окупанти створили гру у смартфоні

Росіяни розробили додаток-гру, яка допомагає їм отримувати інформацію про українську місцевість. У грі учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

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Під час проходження маршруту діти повинні фотографувати місцевість та об'єкти військової й критичної інфраструктури. Доступ до цього застосунку має підконтрольна спецслужбам Росії ІТ-компанія. Вона зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

Таким чином, ворог "в темну", тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів,

– розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він додав, що у Кіровоградській області затримали двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і дороги.

Наразі СБУ здійснює заходи, щоб заблокувати російське втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків. Також правоохоронці працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності винних осіб.

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Останні новини про війну в Україні

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що російські окупанти хочуть захопити Лиман. У населеному пункті тривають активні бойові дії, ситуація там – складна. Ворог заїжджає на околиці міста, щоб встановити там свій контроль.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова допустила можливість обміну російського військового Вадима Шишимаріна. Напередодні його засудили до довічного ув'язнення за вбивство цивільного українця. Дружина вбитого чоловіка казала, що не проти, якщо окупанта обміняють на полонених захисників Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знову сяде за стіл переговорів з Росією лише після того, як звільнить території, які окупанти зайняли після 24 лютого.

Надвечір 24 травня російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумської області зі своєї території. Відомо, що за одну годину ворог 15 разів відкривав вогонь. Цілилися загарбники, ймовірно, з мінометів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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