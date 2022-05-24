Генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону заявила, що допускає його можливий подальший обмін. При цьому Україна буде чітко дотримуватися законів, передає 24 канал.

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У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо,

– сказала вона.

При цьому Венедіктова одразу ж наголосила, що не хоче втручатися у процеси обміну. Адже ці питання є політичними та дипломатичними.

"Хочу залишитися в своїй компетенції прокурора і говорити про об'єктивні речі кримінальної юстиції. Україна буде рухатися суто в правовому полі під стандартами міжнародного гуманітарного права", – пояснила Венедіктова.

Справа Шишимаріна

Вадим Шишимарін став першим російським військовим, якого засудили в Україні за звірства проти наших людей. Слідство встановило, що він вбив 62-річного мешканця Сумщини під час окупації. Наші ЗСУ розбили росіян і під час втечі той скоїв убивство. Поітм переховувався ще з 4 іншими російськими військовими. В результаті здався в полон місцевим мешканцям, а ті його передали у правоохоронні органи.

Судовий процес над Вадимом Шишимаріним був публічним. Таким було бажання обвинувачів. Російський військовий намагався виправдати свої дії. Мовляв, він не хотів стріляти по чоловікові. Але судді словам окупанта не надали вагомого значення. Також довічне покарання запросила дружина вбитого чоловіка. Якщо ні, то жінка пропонувала обміняти його на захисників Маріуполя.

Про Шишимаріна відомо, що йому 21 рік. Служив командиром відділення танкової "Кантемирівської дивізії" Московської області. Рідні засудженого обурювалися, чого його судять в Україні. бабуся ж казала, що на війні може трапитися всяке й навіть вбивство. У Росії в нього були борги.

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