Люди хотіли втекти від "асвабадітєлєй", але вони їх брутально вбили. Про це йдеться в розмові окупанта з дружиною, яку вдалося перехопити співробітникам Служби безпеки України.

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"Мені їх не шкода"

Російському окупантові наплювати на мирних мешканців. Він вважає, що той, хто хотів, – вже давно виїхав на підконтрольні Україні території. Тому йому все одно на людей, які хочуть зараз врятуватися.

Вони зараз не мають куди діватися, по ночах намагаються пройти. Ми їх вбиваємо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той вже поїхав. Так що ми їх вбиваємо і пох*р, – говорить окупант своїй дружині.

Жінка цинічно погоджується з російським воякою.

Відомо, що підрозділ цього окупанта перебуває на Сході України, де зараз тривають активні та інтенсивні бойові дії.

Нова розмова окупантів, яку перехопили представники СБУ: дивіться відео

Співробітники Служби безпеки України ретельно документують усі факти воєнних злочинів російських окупантів. Згодом все передадуть до міжнародних судів.

СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни, – наголошують в СБУ.

Усі російські загарбники отримають терміни за свої воєнні злочини

Українські правоохоронці ретельно працюють над тим, щоб кожен російський окупант та їхні посіпаки отримали свої тюремні терміни. Так, нещодавно за матеріалами СБУ засудили двох бойовиків з ОРЛО, які воювали проти українських військових в АТО та ООС та брали участь в боях біля Щастя та Сєвєродонецька.

Бойовики добровільно приєдналися до збройних формувань агресора і потрапили в полон ще в березні цього року. Суд покарав чоловіків до 8 та 10 років ув’язнення.

Окрім того, суд призначив 13 років позбавлення волі російському агенту на Рівненщині. Чоловік збирав розвідувальні дані про дислокацію українських військ, техніки та руху локомотивів через залізницю в Рівному. Його спіймали "на гарячому" – коли передавав секретну інформацію.

Російський військовий Вадим Шишимарін, який перебуває на лаві підсудних, визнав свою провину у вбивстві цивільного на Сумщині. Окупант розстріляв беззбройного 62-річного Олександра Шеліпова. Росіяни готовий надати усі свідчення у цій справі.

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