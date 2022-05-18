Люди хотели убежать от "асвабадителей", но они их грубо убили. Об этом говорится в разговоре оккупанта с супругой, которую удалось перехватить сотрудникам Службы безопасности Украины.

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"Мне их не жалко"

Российскому оккупанту наплевать на мирных жителей. Он считает, что тот, кто хотел – уже давно уехал на подконтрольные Украине территории. Поэтому ему все равно на людей, желающих сейчас спастись.

Они сейчас некуда деваться, по ночам пытаются пройти. Мы их убиваем. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы их убиваем и пох*р, – говорит оккупант своей жене.

Женщина цинично соглашается с русским воином.

Известно, что подразделение этого оккупанта находится на Востоке Украины, где продолжаются активные и интенсивные боевые действия.

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Сотрудники Службы безопасности Украины тщательно документируют все факты военных преступлений российских оккупантов. Со временем все передадут в международные суды.

СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны, – отмечают в СБУ.

Все российские захватчики получат сроки за свои военные преступления

Украинские правоохранители тщательно работают над тем, чтобы каждый российский оккупант и их муртады получили свои тюремные сроки. Так, недавно по материалам СБУ осудили двух боевиков из ОРЛО , которые воевали против украинских военных в АТО и ООС и участвовали в боях у Счастья и Северодонецка.

Боевики добровольно присоединились к вооруженным формированиям агрессора и попали в плен еще в марте этого года. Суд наказал мужчин до 8 и 10 лет заключения.

Кроме того, суд назначил 13 лет лишения свободы российскому агенту в Ровенской области. Мужчина собирал разведывательные данные о дислокации украинских войск, техники и движении локомотивов по железной дороге в Ровно. Его поймали "на горячем" – когда передавал секретную информацию.

Находящийся на скамье подсудимых российский военный Вадим Шишимарин признал свою вину в убийстве гражданского в Сумской области. Оккупант расстрелял безоружного 62-летнего Александра Шелипова. Россияне готовы предоставить все показания по этому делу.

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