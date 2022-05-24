Российские оккупанты хотят захватить Лиман, бои идут тяжелые. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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В Лимане ситуация тяжелая. Постоянные обстрелы. Лиман под контролем, но российские военные заезжают на окраины города, для того, чтобы занять его центр и весь Лиман,

– рассказал Павел Кириленко.

Он заверил, что наши вооруженные силы их выбивают и не дают подступиться.

Кириленко также отметил, что в Донецкой области есть несколько сложных направлений. В частности, на подступах к Авдеевке продолжаются тяжелые бои наших защитников с россиянами.

Также во временно оккупированном Светлодарске остается около 10 тысяч гражданских людей.

В этом направлении ВСУ перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.

Данные Генштаба о ситуации на фронте

Генштаб ВСУ каждый день информирует об оперативной ситуации на фронте утром и вечером. По данным на вечер 24 мая, россияне обустраивают опорные пункты у себя в Брянской области. Таким образом, на Северском направлении, откуда враг отступил, он все равно продолжает делать разные меры, чтобы прикрыть участок украинско-российской границы.

Не устают россияне и накапливать свои последние резервы, чтобы продолжать свое подлое наступление против нашего государства. Для этого они начали формировать резервные подразделения во временно оккупированном Крыму. Планируют их перебросить в Украину, чтобы те вели здесь боевые действия.

В то же время, сообщали, что наши военные отступили из Светлодарска на более выгодные позиции для обороны. Павел Кириленко говорит, что неуместно говорить об отступлении, ведь это слово нужно употреблять только в отношении россиян. А вот советник министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснял, что никакой "измены" в этом нет. Ведь именно так проводится маневренная оборона, применяемая ВСУ.

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