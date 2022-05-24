Российские кафиры продолжают попытки захватить всю территорию Луганской области. Они обстреливают наши города и не прекращают попытки штурма позиций наших героев.

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Погибшие украинцы в Луганской области

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в течение суток 24 мая в результате обстрелов и бомбардировок, производимых российскими оккупантами, погибли 5 мирных украинцев.

Рашисты продолжают гатить по Северодонецку из всего возможного оружия, в городе практически нет безопасных участков. Двое украинцев удалось эвакуировать из Белогоровки.

Каждую жизнь, которую удалось спасти от русского смертоносного нашествия, на вес золота. Мы будем бороться за каждого жителя области. Пока будет оставаться возможность эвакуировать,

– заверил Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Российские кафиры делают все возможное, чтобы полностью оккупировать Луганскую область. Их попытки штурма позиций наших защитников и защитниц потерпели неудачу, поэтому они решили просто равнять с землей все, что видят.

По сообщениям Сергея Гайдая, Северодонецк постепенно превращается в Мариуполь – враг бреет по городу из всего возможного оружия. ВСУ держат оборону и не дают рашистам реализовать их планы.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры начали вбрасывать в свое информационное пространство сообщения о том, что снижают темп наступления, якобы заботясь о мирном населении. На самом же деле россиянам не удается прорвать оборону ВСУ, а безумные потери заставляют их беречь остатки тех сил, которые у них пока есть. Что касается мирного населения, то они обстреливают украинские города из всего возможного оружия, а на оккупированных территориях совершают террор гражданских.

В Крыму россияне начали формировать резервные подразделения. Они готовятся бросить на войну против Украины свежее "пушечное мясо". Вместе с тем глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что резервы рашистов не столь велики, как они надеются, поэтому к концу года на полуострове уже может быть украинский флаг.

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