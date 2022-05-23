Об этом 24 каналу сообщил депутат и член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.
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Он подтвердил, что на острове Змеином враг разместил достаточно плотное укрепление. В частности, по словам Вениславского, там есть:
- различные средства ПВО, чтобы предотвратить нанесение атак от ВСУ с воздуха,
- системы радиоэлектронной борьбы,
- а также сосредотачивает надводный флот, чтобы наши ВСУ не могли достичь поставленных целей.
Но остров Змеиный – это наша земля, мы будем защищать ее так же, как и любые другие наши территории. Я убежден, что у наших ВСУ есть план относительно того, чтобы мы очистили этот остров от рашистов,
– подчеркнул депутат.
Последние новости по острову Змеиный: коротко
- Накануне в МВД Украины отмечали, что в Черном море у россиян нет эффективной ПВО, поэтому они не могут подойти к Одессе и Николаеву. Ключевым пунктом в этом остается именно Змеиный.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что войска агрессора усиливают противовоздушную оборону на Змеином. Также в Минобороны заявляли, что российские оккупанты перебросили на остров комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".
- 19 мая захватчики пытались закрепить свои позиции на острове Змеином, хотели сформировать 2 отряда боевых кораблей, чтобы иметь возможность атаковать с моря, однако им помешала непогода.
- Еще 13 мая спутники Maxar Technology зафиксировали потопленное российское судно возле Змеиного. Это десантный катер типа Serna.
- Украинские воины дают достойный отпор оккупантам. В Одесской ОВА информировали, что украинские защитники дважды нанесли россиянам поражение на острове. Также 7 мая ВСУ поразили десантный катер врага и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор".
- Российские военные ведут возле острова подъемно-спасательные работы, пытаясь поднять со дна остатка подбитого украинцами катера.
- В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что остров Змеиный стал еще одной горячей точкой. Там идут авиационные баталии. Так, в Одесской ОВА заявили, что локальные бои возле Змеиного перерастают в битву.
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