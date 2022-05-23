Об этом 24 каналу сообщил депутат и член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

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Он подтвердил, что на острове Змеином враг разместил достаточно плотное укрепление. В частности, по словам Вениславского, там есть:

различные средства ПВО, чтобы предотвратить нанесение атак от ВСУ с воздуха,

системы радиоэлектронной борьбы,

а также сосредотачивает надводный флот, чтобы наши ВСУ не могли достичь поставленных целей.

Но остров Змеиный – это наша земля, мы будем защищать ее так же, как и любые другие наши территории. Я убежден, что у наших ВСУ есть план относительно того, чтобы мы очистили этот остров от рашистов,

– подчеркнул депутат.

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