Про це 24 каналу повідомив депутат та член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.

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Він підтвердив, що на острові Зміїному ворог розмістив досить щільне укріплення. Зокрема, за словами Веніславського, там є:

різні засоби ППО, щоб унеможливити завдання атак від ЗСУ з повітря,

системи радіоелектронної боротьби,

а також зосереджує надводний флот, щоб наші військові не могли досягнути поставлених цілей.

Але острів Зміїний – це наша земля, ми будемо її захищати так само, як і будь-які інші наші території. Я переконаний, що наші ЗСУ мають план по тому, щоб ми очистили цей острів від рашистів,

– наголосив депутат.

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