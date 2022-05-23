Про це 24 каналу повідомив депутат та член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.
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Він підтвердив, що на острові Зміїному ворог розмістив досить щільне укріплення. Зокрема, за словами Веніславського, там є:
- різні засоби ППО, щоб унеможливити завдання атак від ЗСУ з повітря,
- системи радіоелектронної боротьби,
- а також зосереджує надводний флот, щоб наші військові не могли досягнути поставлених цілей.
Але острів Зміїний – це наша земля, ми будемо її захищати так само, як і будь-які інші наші території. Я переконаний, що наші ЗСУ мають план по тому, щоб ми очистили цей острів від рашистів,
– наголосив депутат.
Останні новини щодо острова Зміїний: коротко
- Напередодні в МВС України наголошували, що в Чорному морі у росіян немає ефективної ППО, тому вони не можуть підійти до Одеси та Миколаєва. Ключовим пунктом у цьому залишається саме Зміїний.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська агресора посилюють протиповітряну оборону на Зміїному. Також у Міноборони заявляли, що російські окупанти перекинули на острів комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".
- 19 травня загарбники намагалися закріпити свої позиції на острові Зміїному, хотіли сформували 2 загони бойових кораблів, аби мати можливість атакувати з моря, проте цього їм не дозволила зробити негода.
- Ще 13 травня супутники Maxar Technology зафіксували потоплене російське судно біля Зміїного. Це десантний катер типу Serna.
- Українські воїни дають гідну відсіч окупантам. В Одеській ОВА інформували, що українські захисники двічі завдали росіянам поразки на острові. Також 7 травня ЗСУ вразили десантний катер ворога та 2 зенітних ракетних комплекси "Тор".
- Російські військові наразі ведуть біля острова підйомно-рятувальні роботи, намагаючись підняти з дна рештки підбитого українцями катера.
- У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що острів Зміїний став ще однією гарячою точкою. Там точаться авіаційні баталії. Так, в Одеській ОВА заявили, що локальні бої біля Зміїного переростають у битву.
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