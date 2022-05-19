В ОК "Південь" розповіли про ситуацію у південних регіонах та Чорному морі, зокрема. Військові кажуть: вороги не полишають спроб таки закріпитись на Зміїному.

До теми "Москва" пішла на дно: чим росіяни можуть замінити знищений флагман

Ворог сформував 2 загони бойових кораблів

Російські війська сформували 2 загони бойових кораблів, аби атакувати Україну з моря. Проте цього не дозволяє робити негода. Судна змушені укривати ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму.

Проте досі загрозу несуть 2 кораблі з крилатими ракетами, отож ймовірність ударів по всій території України – досить висока.

Яка ситуація на Півдні України

Активних наступальних дій у південних областях ворог не веде, росіяни готують рубежі оборони. При цьому на Миколаївщині загарбники продовжують обстрілювати населені пункти.

У Херсонській області росіяни намагались видати свій обстріл Чорнобаївки за роботу ЗСУ. Проте такий "маневр" розкусили навіть місцеві жителі. Тим часом через важку гуманітарну ситуацію люди хочуть виїхати на підконтрольну Україні території. Цього не дозволяють зробити окупанти: вони закрили виїзд та обстрілюють евакуаційні колони.

Читайте також 40 днів, як потонула "Москва": Укрпошта анонсувала випуск нової марки

За Зміїний йде справжня битва, – Одеська ОВА

Зазначимо, що за стратегічний острів Зміїний йде справжня битва. Росія втрачає на острові особовий склад та судна, проте не полишають надії втримати позиції. За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, росіяни не проти перетворити Зміїний на справжній плацдарм.

Російські військові наразі ведуть біля острова підйомно-рятувальні роботи, намагаючись підняти з дна рештки підбитого українцями катера.

Останні новини щодо острова Зміїний: коротко

У МВС України наголосили, що поки в Чорному морі у росіян нема ефективної ППО, вони не наближаються до Одеси та Миколаєва. Ключовим пунктом у цьому залишається саме Зміїний.

В українському Генштабі погоджуються і кажуть, що ворог справді встановлює на острові ППО.

Раніше росіяни перекинули на острів ракетні комплекси "Тор-М2" та "Панцир".

Ще 13 травня супутники Maxar Technology зафіксували потоплене російське судно біля Зміїного. Це десантний катер типу Serna.

Дізнайтесь у відео: ситуація на фронті станом на 19 травня