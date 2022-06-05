Речник Одеської ОВА Сергій Братчук вкотре закликав одеситів та гостей міста не наражатись на небезпеку та пам'ятати про заходи безпеки під час воєнного стану. Він розповів 24 каналу, що випадки, коли люди намагаються потрапити на заміновані пляжі, подеколи фіксують і поширюють у соцмережах.

Зверніть увагу Навіть узбережжя може бути лінією оборони: одеситів закликали не ходити на пляжі

Головне – не забувати, що війна, – Братчук

Сергій Братчук зазначив, що порушників намагаються витягувати з води навіть самі одесити. У такий спосіб вони допомагають патрульній поліції.

Наразі люди приїжджають до Одеси і намагаються відпочити у місті, але забувають про необхідні заходи безпеки під час воєнного стану.

Головне – не забувати, що війна, це по-перше. По-друге, заходи безпеки. Постійні ракетні обстріли – воно літає прямо над головою,

– зазначив речник Одеської ОВА.

За його словами, напрацьована конкретна інструкція (прописана досить жорстко), де передбачено відповідальність щодо виконання заходів безпеки під час війни. Зокрема, там є пункт – не впускати людей на пляжі. За дотриманням важливих правил ретельно стежать.

Небезпека на пляжах України: головне

Акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані. Все це – через загрозу висадки ворожого десанту, який може стримати від просування саме вибухівка. Зокрема, мовиться не лише про одеські пляжі, а про все узбережжя Одеської області, повідомив Сергій Братчук.

Водночас неодноразово закликали людей бути обережними та уникати узбережжя та вод Чорного моря і в оперативному командуванні "Південь". Морські міни на узбережжя викидає надто часто, тому гуляти пляжами заборонено.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк пояснила, що навіть узбережжя може бути лінією оборони і закликала не ходити на пляжі хоча б з солідарності до тих, хто захищає Україну від загарбників.

На час війни мешканцям Миколаєва також заборонили наближатися до води, що постановив виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Також заборонено використовувати плавучі засоби та встановлювати водні атракціони зокрема.

Зауважте, що окупанти порозкидали міни на узбережжі Лазурного в Херсонській області. Через цинічний злочин росіян, 3 червня на одну з мін вже наступили 3 цивільних.

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