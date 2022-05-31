Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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Вона зауважила на тому, що війна Росії проти України є гібридною, тож там, де зараз не ведуться бойові дії, є небезпека.

За її словами, якщо ранок виглядає мирним в деяких районах Одеси, а на вулиці спекотно, треба пам'ятати, що війна триває, а ворог підступний.

Треба розуміти, що навіть узбережжя може бути лінією оборони… Не ходіть на пляжі, хоча б з солідарності до тих, то боронить Україну,

– наголосила Гуменюк.

Одесити засмагають попри заборону

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що деякі мешканці засмагають просто під табличками, які інформують про замінування території.

"Акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані, і йдеться не лише про одеські пляжі, а про все узбережжя Одеської області. Патрульні докладають просто нелюдські зусилля для того, щоб повідомити людям про небезпеку та вигнати їх з тих територій", – сказав він.

Речник додав, що в законодавстві є положення, які дозволяють притягати людей до відповідальності, адже йдеться не лише про порушення правил воєнного стану, а й безвідповідальне нехтування роботою, яка проводиться задля їхньої безпеки.

"Це пролунає дуже жорстко, але я дуже не хочу, щоб руки, ноги або голови тих, хто вирішить позасмагати на замінованих територіях, літали над акваторією Чорного моря. Особливо цинічно та жахливо, коли дорослі батьки тягнуть на пляжі своїх дітей. Будь ласка, подумайте, що ви робите", – закликав Братчук.

Чому людям не можна купатися в морі

В оперативному командуванні "Південь" неодноразово закликали людей бути обережними та уникати узбережжя та вод Чорного моря.

За їх словами, купатись у морі небезпечно, як і використовувати берег чи море у інших цілях.

"Звертаємо увагу всіх бажаючих відпочивати, що небезпека таких "сюрпризів" у пляжній зоні надто висока. І не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив", – пояснило командування.

До слова, 30 травня на популярний піщаний пляж узбережжя Чорного моря шторм виніс морську якірну міну. Фахівці підривної команди ВМС Збройних Сил України одразу ж її ліквідували.

Увага! Морські міни на узбережжя Чорного моря викидає регулярно. Зокрема ворожу міну викинуло на берег 14 травня. Згодом 16 травня – дві морські міни. Фахівці підривної команди Військово-морських сил знешкодили їх. За даними Одеської ОВА, у морі може бути орієнтовно 400 – 600 мін окупантів.

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