Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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Вона підтвердила, що росіяни на острові Зміїному поставити засоби ППО, щоб уникнути небезпеки для своїх кораблів від тієї зброї, яку може застосувати Україна.

Окрім того, окупанти зараз намагаються підняти з моря "потопельників", яких за допомогою байрактарів знищили наші ЗСУ навколо острова Зміїний.

Це означає, що їм не вистачає запчастин, за допомогою яких вони хочуть відновити флот… Ми бачимо ці спроби росіян підняти свої потоплені кораблі і зробимо все, щоб ці зусилля були марними,

– наголосила Наталя Гуменюк.

До слова, на початку травня біля Зміїного Збройні Сили України знищили 2 російські катери типу "Раптор" за допомогою безпілотника Bayraktar. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео моменту знищення російських катерів.

Попередні удари по окупантах на Зміїному:

1 травня наші герої здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Влучність наших воїнів завдала ворогу чималих втрат.

27 квітня українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний. ЗСУ також ліквідували окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Зазначимо, що наразі Росія продовжує чинити провокації в акваторії Чорного моря. Зокрема, країна-агресорка здійснює інформаційні вкиди про фейкові "гуманітарні коридори" та продовжує нарощувати свої сили на Зміїному.

Хоча в Одеській ОВА заспокоюють, що кількість "Гарпунів", які отримала Україна від західних партнерів, може потопити весь Чорноморський флот Росії.

А міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що братерство "Гарпунів" і українських "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, а також – захистити Одесу.

Як окупанти захопили Зміїний? Російські загарбники захопили цей острів ще на початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого до острова підійшли дві нерозпізнані цілі. Згодом з'ясувалося, що це були крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков".



Окупанти вимагали від наших прикордонників здатися. Однак у відповідь наші військові сказали легендарну фразу: "російський військовий корабель, йди на**й". Росіяни взяли їх в полон. А вже в ніч проти 14 квітня ЗСУ спалили флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер "Москва".

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