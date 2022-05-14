Ситуація в Одесі залишається напруженою. Ворог продовжує блокування Чорного моря та укріпляє своє ППО на острові Зміїний.

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Ворожа міна на березі в Одесі

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про те, що шторм виніс на берег Одеси ворожу російську міну.

Оскільки іншого рішення для того, щоб її знешкодити, немає, наші сапери прийняли рішення підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра. Вкотре прошу громадян не пересуватися пляжами – це дуже небезпечно для вашого життя,

– сказав він.

Таблички-підказки

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, на вулицях міста скоро можна буде побачити нові таблички, які забороняють фото та відеофіксацію. У місті облаштованого багато оборонних споруд, тож зараз комунальники встановлюють знаки, які мають на меті забезпечити відповідні заходи безпеки.

Попереджувальна табличка для одеситів / Фото з телеграму Сергія Братчука

Усіх мешканців міста просять зважати на нові знаки та не порушувати правила, щоб не наражати на безпеку Одесу та її жителів.

Заборона на купання та відвідування пляжів

Мешканців Одеси просять не ходити на пляжі та не гуляти узбережжям.

Ворожу міну виявлено поблизу берега, тож прямої загрози вона не несе. Її ліквідує підривна команда, але наражатися на небезпеку не варто.

Окрім того, з метою недопущення висадки ворожого десанту на березі Одещини були проведені превентивні роботи, серед них й мінування території.

Ситуація на Півдні: коротко

Миколаїв опинився під артилерійським вогнем російських окупантів. Для атаки міста ворог використав системи залпового вогню "Смерч". Росіяни влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, постраждалих немає.

Наразі в росіян велика проблема з підтримкою, тому наступальних дій вони не проводять. Зараз ворог намагається укріпитися на зайнятих позиціях та втримати їх під натиском ЗСУ.

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