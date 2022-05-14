На Півдні тривають активні бої українських героїв з російськими окупантами. Ворога вдалося відтіснити від Миколаєва, але він продовжує бити по місту з артилерії.
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Цієї ночі Миколаїв опинився під ворожим вогнем. Росіяни завдали ударів по місту з системи реактивного залпового вогню "Смерч".
Джерело:ОК "Південь"
На Півдні тривають активні бої українських героїв з російськими окупантами. Ворога вдалося відтіснити від Миколаєва, але він продовжує бити по місту з артилерії.
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