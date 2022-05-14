Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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За його словами, зараз у Чорному морі Росія зосередила підводні човни, субмарини типу "Варшавянка", малі ракетні катери, кораблі та фрегати. Для України першочергово виникає загроза через використання крилатих ракет "Калібр". Однак вони зараз є дуже дефіцитними для Росії.
Вони вже не так використовуються, як 2 місяці тому. Тому ми зараз можемо спостерігати таке "затишшя". Найбільшу загрозу першочергово несуть "Варшавянки". Однак наскільки їх використовуватимуть, зважаючи на те, що "Калібри" дефіцитні, це велике питання.
Другою причиною є те, що росіянам не вистачає ресурсів для здійснення масштабних ракетних обстрілів. Хоча варто зауважити, що вони постійно отримують поповнення для свого боєзапасу. Мовиться про ракети П-800, Х-59 для авіації, Х-101 та Х-22.
"Тобто вони теж не можуть постійно здійснювати ракетні обстріли у цілодобовому режимі. Ось 2 фактори, чому таке "затишшя", – зазначив військовий оглядач.
Втім, як зауважив Коваленко, це ще не означає, що ракетних обстрілів по території України не буде. Їх здійснюватимуть старими радянськими ракетами.
Обстріли України з боку окупантів: останні новини
- Російські окупанти вночі 14 травня обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" населені пункти на Миколаївщині. Постраждалих серед цивільних внаслідок обстрілу немає.
- Окупанти 13 травня завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині.
- Російські загарбники вночі 13 травня запустили ракету у Дергачівський будинок культури, що на Харківщині. Там місцеві мешканці облаштували гуманітарний штаб.
- Росіяни 12 травня випустили від 8 до 12 ракет по території Полтавщини. Зокрема, вони влучили у Кременчуцький нафтопереробний завод.
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