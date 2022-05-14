Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, сейчас в Черном море Россия сосредоточила подлодки, субмарины типа "Варшавянка", малые ракетные катера, корабли и фрегаты. Для Украины в первую очередь возникает угроза из-за использования крылатых ракет "Калибр". Однако они сейчас очень дефицитны для России.

Они уже не так используются, как два месяца назад. Поэтому мы сейчас можем наблюдать такое "затишье". Наибольшую угрозу в первую очередь несут "Варшавянки". Однако насколько их будут использовать, учитывая, что "Калибры" дефицитны, это большой вопрос. Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Вторая причина – то, что россиянам не хватает ресурсов для совершения масштабных ракетных обстрелов. Хотя стоит отметить, что они постоянно получают пополнение своего боезапаса. Речь идет о ракетах П-800, Х-59 для авиации, Х-101 и Х-22.

"То есть они тоже не могут постоянно осуществлять ракетные обстрелы в круглосуточном режиме. Вот 2 фактора, почему такое "затишье", – отметил военный обозреватель.

Впрочем, как отметил Коваленко, это еще не означает, что ракетных обстрелов по территории Украины не будет. Их будут осуществлять старыми советскими ракетами.

Обстрелы Украины со стороны оккупантов: последние новости

Российские оккупанты ночью 14 мая обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" населенные пункты Николаевской области. Пострадавших среди гражданских в результате обстрелов нет.

Оккупанты 13 мая нанесли ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области.

Российские захватчики ночью 13 мая запустили ракету в Дергачевский дом культуры Харьковской области. Там местные жители обустроили гуманитарный штаб.

Россияне 12 мая выпустили от 8 до 12 ракет по территории Полтавской области. В частности, они попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Военный обозреватель назвал 2 фактора отсутствия массированных ракетных ударов: смотрите видео