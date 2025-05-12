Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Дніпро. У Дніпрі триває гучна справа за обвинуваченням нардепа Миколи Тищенка та колишнього поліцейського Богдана Писаренка.

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Суд у Дніпрі послабив обмеження для Тищенка

Їм закидають незаконне позбавлення волі ексвійськового спецпідрозділу Kraken ГУР МО. Сьогодні суд вперше переходить до розгляду справи по суті.

Прокуратура вимагала продовження цілодобового домашнього арешту, однак суд задовольнив клопотання захисту й змінив запобіжний захід – обом призначили нічний домашній арешт до 12 липня. За словами адвокатів, Писаренко вже майже 11 місяців під цілодобовим арештом, що порушує права людини згідно з конвенцією.

Прокурор Яків Слюсаренко наполягав, що обвинувачені можуть впливати на свідків, однак захисники заявили, що Писаренко має на утриманні малолітню сестру та батька з інвалідністю, а Тищенко не перешкоджає слідству. Розглядатимуть письмові, відео- та аудіодокази.

Нагадаємо, скандал спалахнув після появи відео, на якому Тищенко з людьми в балаклавах затримує цивільного – як з’ясувалося, це був колишній боєць “Кракена” Дмитро Мазоха. У ДБР Тищенку оголосили підозру, в поліції від участі у затриманні відхрестилися.