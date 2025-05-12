Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Днепр. В Днепре продолжается громкое дело по обвинению нардепа Николая Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко.

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Суд в Днепре ослабил ограничения для Тищенко

Им вменяют незаконное лишение свободы экс-военного спецподразделения Kraken ГУР МО. Сегодня суд впервые переходит к рассмотрению дела по существу.

Прокуратура требовала продления круглосуточного домашнего ареста, однако суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения – обоим назначили ночной домашний арест до 12 июля. По словам адвокатов, Писаренко уже почти 11 месяцев под круглосуточным арестом, что нарушает права человека согласно конвенции.

Прокурор Яков Слюсаренко настаивал, что обвиняемые могут влиять на свидетелей, однако защитники заявили, что Писаренко имеет на иждивении малолетнюю сестру и отца с инвалидностью, а Тищенко не препятствует следствию. Будут рассматривать письменные, видео- и аудиодоказательства.

Напомним, скандал вспыхнул после появления видео, на котором Тищенко с людьми в балаклавах задерживает гражданского – как выяснилось, это был бывший боец “Кракена” Дмитрий Мазоха. В ГБР Тищенко объявили подозрение, в полиции от участия в задержании открестились.