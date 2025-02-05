27 січня нардепу переобрали запобіжний захід. Йому призначили ще 2 місяці домашнього арешту. Очікується, що сьогодні, суд перейде до розгляду обвинувального акту, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Тищенка судять за напад на ветерана

Зазначимо, що це вже восьме засідання в справі. Раніше нардеп або під'єднувався по відеозвʼязку, або взагалі не з'являвся. Через ці неявки, а також раптове "погіршення самопочуття", яке вклало Тищенко на лікарняне ліжко, йому не змогли вчасно продовжити запобіжний захід. Скориставшись цією можливістю, нардеп прийшов до Верховної Ради.

Поява Тищенка у суді: дивіться відео

Скандальний нардеп таки навідався до суду: дивіться відео

Відомо, що на засіданні також присутній ще один обвинувачений – експоліцейський Богдан Писаренко.

Від Писаренка і Тищенка потерпілий Мазоха вимагає 35 мільйонів гривень моральної шкоди. Гроші чоловік планує спрямувати на допомогу Силам оборони.

Нагадаємо, що влітку 2024 року у центрі Дніпра на ветерана Мазоху напала група людей, коли він гуляв із дитиною. Слідство встановило, що група людей діяла за вказівкою Тищенка. Учасника бойових дій протиправно позбавили волі. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження.