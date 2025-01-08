Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на активіста Сергія Стерненка. Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана, і він через "хворобу" не з'являвся на судових засіданнях, а 6 січня – підключився онлайн.

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Наприкінці грудня Тищенко потрапив до лікарні у "важкому стані"

"Микола Тищенко терміново одужав від ішемічної хвороби серця та прийшов до Верховної Ради. Якщо Бойку можна, то чому йому ні?" – прокоментував появу нардепа Стерненко.

Він опублікував фото із ВРУ, на яких видно, як Тищенко спілкується та обіймається зі своїми колегами.

Ще 24 грудня він був у "важкому стані" і публікував відео із лікарні. Напередодні, 23 грудня, він мав з'явитися до суду, але лікарі вранці перед засіданням діагностували у нього ішемічну хворобу серця.

Схоже, за понад 2 тижні нардепу вдалося "видужати", що він навіть зміг повернутися до роботи.

Микола Тищенко повернувся до роботи в раді. Так виглядає, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в грудні не було продовжено. Варто стежити і за іншими фігурантами розслідувань. Падає суспільний інтерес і справи починають загасати,

– наголосив народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.