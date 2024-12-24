Ймовірно, Тищенко викликав собі швидку та наразі госпіталізований в одну з державних лікарень, передає 24 Канал.

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Що відомо про стан здоров'я Тищенка

На відео нардеп Тищенко каже, що погано почувається та нібито має проблеми із серцем.

Тищенко в лікарні: дивіться відео

Зазначимо, що 23 грудня Тищенко не з'явився на засіданні суду щодо справи про напад на військовослужбовця. Йому раптово стало зле, через що він не зміг приїхати до Дніпра.

Зранку перед засіданням нардеп звернувся до медичного закладу в Києві, де лікарі діагностували в нього ішемічну хворобу серця. У мережі бурхливо відреагували на хворобу Тищенка, зокрема, деякі користувачі інтернету не вірять у хворобу нардепа.

Зазначимо, що засідання суду мало відбутися щодо справи про напад на військовослужбовця, який стався у Дніпрі 20 червня. Тоді троє людей, ймовірно, за вказівкою Тищенка, побили військового підрозділу "Кракен".