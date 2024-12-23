У мережі бурхливо відреагували на раптове захворювання нардепа – ішемічну хворобу серця – яку лікарі діагностували зранку перед засіданням суду. Ситуація не весела, але користувачі інтернету не вірять, що Тищенко захворів. Як реагують у соцмережах – читайте у матеріалі Розваги 24.

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У чому звинувачують Тищенка

Справа Миколи Тищенка і колишнього поліцейського Богдана Писаренка стосується нападу на військовослужбовця підрозділу "Кракен" у Дніпрі 20 червня. Тоді троє людей напали на чоловіка, ймовірно за вказівкою Тищенка, побили його та незаконно утримували впродовж певного часу.

25 червня суд відправив Миколу Тищенка на цілодобовий домашній арешт. 23 грудня відбулося чергове судове засідання по справі, але без присутності нардепа.

У соцмережах вже жартують про хворобу Тищенка

У мережі з'явилися перші фото Миколи Тищенка в лікарні. Користувачі мережі почали порівнювати Тищенка з колишнім головою ДФС України Романом Насіровим, якого затримали за підозрою в корупції. Тоді Насіров теж раптово став почувати себе гірше. В мережі з'являлися схожі фото. Лікувався ексголова ДФС в камері СІЗО з євроремонтом і телевізором.

Тищенка порівнюють з Насіровим / Фото з відкритих джерел

Користувачі мережі жартують про "щасливу картату ковдру".

Жарти про картату ковдру знову актуальні / Фото з відкритих джерел

Не забули люди додати до жартів і скандальний ресторан Миколи Тищенка "Велюр".

У мережі жартують про перебування Миколи Тищенка в лікарні / Фото з відкритих джерел

У соцмережах публікують і інші жарти, пов'язані з небажанням Тищенка прийти на засідання суду.

У соцмережах знову з'являються меми про Миколу Тищенка / Фото з відкритих джерел

У соцмережах знову з'являються меми про Миколу Тищенка / Фото з відкритих джерел

Люди жартують, що у Тищенка "серце болить за Україну" / Фото з відкритих джерел

Багато хто також зазначає, що Микола Тищенко не з'явився на засіданні суду, бо вже вирушив за кордон.

Користувачі соцмереж думають, що Тищенко "захворів" не просто так / Фото з відкритих джерел

Люди підозрюють, що Микола Тищенко вже за кордоном / Фото з відкритих джерел