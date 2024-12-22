Очікувано, новий поєдинок Усика та Ф'юрі став натхненням для українським меморобів та породив безліч мемів. Найкращі, на наш погляд, передає 24 Канал.

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Найкращі меми про реванш Усик – Ф'юрі

В ніч проти 22 грудня Олександр Усик переміг Фʼюрі з рахунком 116:112 та захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

Тайсона Ф'юрі "знищив" Олександр Усик / фото з відкритих джерел

Судді віддали перевагу українцю одностайним рішенням – 116:112 на користь Олександра.

Олександр Усик переміг "Циганського короля" вдруге / фото з відкритих джерел

Тайсон Ф'юрі хоч і завдав за бій значно більше ударів, проте з 509 лише 144 були точними. В українця з статистика привабливіша: він хоч і видав 423 удари, проте з них у ціль потрапили 179.

Як виглядав реванш Усик – Ф'юрі очима українців: дивіться відео

Цікаво, що сам Олександр назвав другий бій з Ф'юрі легшим. Проте український боксер зауважив, що він не був легким.

Чи знав я що перемагаю? Я навіть не думав про це, а просто боксував. Я продовжував дотримуватися свого плану і робив те, що казав мені мій тренер,

– сказав чемпіон.

Тайсон Ф'юрі же у своєму стилі після бою поскаржився, що його засудили. Він був переконаний, що випереджає Усика щонайменше на 3 раунди. Проте колегія суддів, вочевидь, має іншу думку. Британець також невдоволений суддівством штучного інтелекту, яке застосували вперше в історії. ШІ також віддав перемогу Усику. "Циганський король" послав комп'ютери "до біса".

Цікаво, що після бою Усик підняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи. Цей проєкт створили Благодійний фонд Олександра Усика та UKRAINE WOW – займаються популяризацією української культури. Шаблю доправили з України з дотриманням усіх норм та під контролем музейників.