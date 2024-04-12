За словами співрозмовника видання у правоохоронних органах, Насіров провів у камері "євроремонт". До слова, в камері він проживає не один.

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Зазначають, що окрім "євроремонту", Насіров подбав і про розваги, а відтак встановив собі великий плазмовий телевізор і навіть провів інтернет.

При цьому йдеться не про платну камеру з поліпшеними умовами тримання, а про звичайну, де таких зручностей не передбачено.

Зауважте. Насірова взято під варту до 26 травня 2024 року з можливістю внесення застави, яка знизилася з початкових 523,2 мільойнів до 65 мільйонів гривень.

Справа проти Насірова: головне