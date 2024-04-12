За словами співрозмовника видання у правоохоронних органах, Насіров провів у камері "євроремонт". До слова, в камері він проживає не один.
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Зазначають, що окрім "євроремонту", Насіров подбав і про розваги, а відтак встановив собі великий плазмовий телевізор і навіть провів інтернет.
При цьому йдеться не про платну камеру з поліпшеними умовами тримання, а про звичайну, де таких зручностей не передбачено.
Справа проти Насірова: головне
- 31 жовтня 2021 року ВАКС заарештував Романа Насірова. Його взяли під варту, призначивши рекордну заставу у 523 мільйони гривень. Сторона захисту подала апеляцію.
- 8 травня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорсуду розглянула скарги обох сторін і прийняла рішення. Колегія суддів не задовольнила скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС залишила без змін.
- Ще раніше, 2 березня 2017 року, Насірова затримали просто у лікарні Феофанія в рамках розслідування "газової справи", пов'язаної з депутатом Олександром Онищенком.
- Насірова підозрюють в тому, що впродовж 2015 – 2016 років він отримав хабар у розмір 722 мільйонів гривень за пособництва свого радника. За ці гроші він мав забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам на 3,2 мільярда гривень.