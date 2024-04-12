По словам собеседника издания в правоохранительных органах, Насиров провел в камере "евроремонт". К слову, в камере он проживает не один.

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Отмечают, что кроме "евроремонта", Насиров позаботился и о развлечениях, а затем установил себе большой плазменный телевизор и даже провел интернет.

При этом речь идет не о платной камере с улучшенными условиями содержания, а об обычной, где таких удобств не предусмотрено.

Заметьте. Насиров взят под стражу до 26 мая 2024 года с возможностью внесения залога, который снизился с первоначальных 523,2 миллионов до 65 миллионов гривен.

Дело против Насирова: главное