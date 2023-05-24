НАБУ и САП направили в суд дело о самой большой взятке в истории Украины – о 21 миллионе евро и 5,5 миллиона долларов США неправомерной выгоды для бывшего председателя Государственной фискальной службы и его советника.

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Что известно о самой большой взятке в истории Украины

Обвиняемые – бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и его советник, сообщили НАБУ и САП. Следствие установило, что на протяжении 2015 – 2016 годов Насиров получил 5,5 миллиона долларов и 21 миллион евро взятки от бизнесмена Олега Бахматюка за то, чтобы его компании возместили более 3,2 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость. В целом размер "отката" составлял примерно 20% суммы возмещенного НДС.

При этом предоставление неправомерной выгоды происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за границей. Они принадлежали владельцу крупного агрохолдинга Олегу Бахматюку. Средства поступили на предприятия-нерезиденты, деятельность которых контролировали непосредственно тогдашний Председатель ГФС Украины Роман Насиров, его советник и другие лица, связанные с ним родственными отношениями.

Для перечисления средств под видом предоставления и получения займов или поставок продукции подозреваемые привлекли и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.



Схема получения самой большой взятки в истории Украины / Инфографика НАБУ

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